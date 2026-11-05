Yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek'in cenazesi adli tıptan alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer’in cenazesi adli tıptan alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer’in yüzüne isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karıkoca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Melek Göçer’in cenazesi ise bugün Adana Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.