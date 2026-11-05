Melek'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan dayısı ve yengesi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer’in yüzüne isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. tutuklandı.

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