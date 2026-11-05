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        Kış soğukları yaklaşırken risk altındakiler dikkat

        Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, havaların soğumasıyla birlikte grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişileri uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Kış soğukları yaklaşırken risk altındakiler dikkat

        Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, havaların soğumasıyla birlikte grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişileri uyardı.

        Havaların soğumasıyla birlikte grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Her yaş grubunda görülebilen enfeksiyonlar, özellikle risk grubundaki kişilerde ağır seyrederek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan ise yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişileri uyardı.

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        "Risk grubundaki kişilerin belirtileri hafife almaması gerekiyor"

        Dr. Meriç Zeydan, kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesinin enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler grip ve zatürre açısından daha fazla risk taşıyor. Diyabet, kalp, akciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin belirtileri hafife almaması gerekiyor" dedi.

        "Grip, zatürreye zemin hazırlayabilir"

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        Gribin bazı kişilerde bağışıklık sistemini zayıflatarak ikincil bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğini kaydeden Zeydan, "Grip, özellikle risk grubundaki kişilerde zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Başlangıçta hafif seyreden şikâyetlerin giderek şiddetlenmesi, ateşin yeniden yükselmesi veya öksürüğün artması dikkat edilmesi gereken belirtilerdir" diye konuştu.

        "Nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı varsa zaman kaybetmeyin"

        Grip ve zatürrenin belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Zeydan, "Grip genellikle ani başlayan ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürükle kendini gösterir. Zatürrede ise ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı görülebilir. Özellikle yüksek ateşin uzun sürmesi, solunum güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve genel durumun kötüleşmesi halinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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        "Aşılar ağır hastalık riskini azaltıyor"

        Grip ve zatürreden korunmada aşıların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Zeydan, "Grip aşısı mevsimsel influenza enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamayı hedeflerken, pnömokok aşısı zatürreye yol açabilen bazı bakterilere karşı koruyuculuk sağlar. Özellikle risk grubundaki kişilerin aşı durumunu doktorlarıyla değerlendirmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

        "Bilinçsiz antibiyotik kullanmayın"

        Grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavi edici etkisinin bulunmadığına dikkat çeken Dr. Meriç Zeydan, "Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle ateş düşürücü veya antibiyotik gibi ilaçlar doktor önerisi olmadan kullanılmamalı, hastalığın seyrine göre uygun tedavi belirlenmelidir" dedi.

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        Basit önlemlerle enfeksiyonlardan korunmak mümkün"

        Enfeksiyonlardan korunmak için günlük hayatta alınabilecek önlemlere de değinen Zeydan, "Elleri düzenli yıkamak, kapalı ortamları sık sık havalandırmak, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak ve dengeli beslenmek enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite de bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler. Özellikle risk grubundaki kişilerin grip benzeri belirtiler başladığında erken dönemde doktor değerlendirmesinden geçmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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