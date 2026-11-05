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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri GÜNCELLEME - Adana'da evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Adana'da evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde 3 gün önce tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde 3 gün önce tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan 12 yaşındaki Melek Göçer, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ceyhan ilçesine götürüldü.

        Cenaze, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        - İki akrabası tutuklandı

        Olay sırasında evde bulundukları belirlenerek gözaltına alınan çocuğun dayısı Hüseyin Can B. ile akrabası Gülizar B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ve Gülizar B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan Melek Göçer, Ceyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Olayla ilgili çocuğun dayısı ile bir akrabası gözaltına alınmıştı. Olayın, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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