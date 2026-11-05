GÜNCELLEME - Adana'da evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan Melek Göçer, Ceyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Olayla ilgili çocuğun dayısı ile bir akrabası gözaltına alınmıştı. Olayın, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

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