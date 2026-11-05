GÜNCELLEME - Adana'da evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde 3 gün önce tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde 3 gün önce tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan 12 yaşındaki Melek Göçer, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ceyhan ilçesine götürüldü.
Cenaze, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- İki akrabası tutuklandı
Olay sırasında evde bulundukları belirlenerek gözaltına alınan çocuğun dayısı Hüseyin Can B. ile akrabası Gülizar B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ve Gülizar B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan Melek Göçer, Ceyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Olayla ilgili çocuğun dayısı ile bir akrabası gözaltına alınmıştı. Olayın, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.
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