Adana'da 10 ruhsatsız silah ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve sahte içki bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği ile 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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