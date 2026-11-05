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        Adana'da 10 ruhsatsız silah ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Adana'da 10 ruhsatsız silah ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve sahte içki bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği ile 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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