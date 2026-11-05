Adana'da 10 ruhsatsız silah ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi

Adreslerde ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği ile 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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