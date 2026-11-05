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        Beta Enerji'nin Yönetim Kurulu'na üç yeni isim atandı

        Türkiye'nin öncü enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, yönetim kurulunu finans, bankacılık, enerji ve sanayi alanlarında deneyim sahibi üç yeni isimle güçlendirdi. Orhan Turan Yönetim Kurulu Üyesi, Hayrullah Nur Aksu ve Gamze Korkut ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Beta Enerji'nin Yönetim Kurulu'na üç yeni isim atandı

        Türkiye’nin öncü enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, yönetim kurulunu finans, bankacılık, enerji ve sanayi alanlarında deneyim sahibi üç yeni isimle güçlendirdi. Orhan Turan Yönetim Kurulu Üyesi, Hayrullah Nur Aksu ve Gamze Korkut ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

        Farklı sektörlerde deneyim sahibi isimlerin bilgi birikimiyle kurumsal yönetim yapısını güçlendirmeyi hedefleyen Beta Enerji, 4 Kasım'da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında üç yeni ismi Yönetim Kurulu'na kattı. Kurumsal finansman, bankacılık ve yeniden yapılandırma alanlarındaki deneyimiyle Orhan Turan Yönetim Kurulu Üyesi, enerji, sanayi ve üst düzey yöneticilik alanlarındaki birikimiyle Hayrullah Nur Aksu ve bankacılık ile finans sektöründeki deneyimiyle Gamze Korkut ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak göreve başladı.

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        Profesyonel kariyerine 1996 yılında bankacılık sektöründe başlayan Orhan Turan, kariyeri boyunca kurumsal bankacılık, proje finansmanı ve şirketlerin mali sürdürülebilirliği alanlarında çalışmalar yürüten Turan, halen çok sayıda şirketin yönetim kurulu ve üst yönetimlerine benzer alanlarda danışmanlık hizmeti veriyor.

        Kariyerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nde başlayan Hayrullah Nur Aksu, önce işletme mühendisi ardından da Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aksu, daha sonra birçok şirkette genel müdürlük de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilik yaptı.

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        Bankacılık sektöründe uzun yıllar çeşitli görevler üstlenen Gamze Korkut, 2012 yılından itibaren 13 yıl boyunca aynı bankada şube müdürü olarak görev yaptı. Korkut, kariyeri boyunca finansal analiz, bankacılık ve şube yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

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