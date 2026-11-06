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        Belediyenin temizlediği alan 3 günde yeniden çöplüğe döndü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyenin 8 kamyon atık topladığı alan, atılan çöp ve eski ev eşyalarıyla 3 günde yeniden çöplüğe döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Belediyenin temizlediği alan 3 günde yeniden çöplüğe döndü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyenin 8 kamyon atık topladığı alan, atılan çöp ve eski ev eşyalarıyla 3 günde yeniden çöplüğe döndü.

        Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki boş alan, bilinçsiz vatandaşların ellerine geçen her türlü atığı atması sonucu adeta çöplüğe döndü. Birçok kez Seyhan Belediyesi'nin müdahalesiyle temizlenen Seyhan Nehri kıyısındaki alan, aradan 23 gün geçmesinin ardından yeniden çöplerle doldu. Son olarak 23 Ekim'de Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeden 8 kamyon çöp topladı ancak, 3 gün sonra bölgeye yine buzdolabı eskisi, koltuk eskisi ve yanıcı atık malzemeler atıldı.

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        "Burası kanayan bir yara oldu"

        İHA muhabirine konuşan Yenibey Mahalle Muhtarı Ramazan Tamu, alanın defalarca temizlenmesine rağmen aynı manzaranın yaşandığını belirterek, "Burası kanayan bir yara oldu. Seyhan Belediyesi burayı defalarca temizledi. Buraların ortak alan olduğunu, vatandaşlarımızın yürüyüş alanlarını temiz tutmamız gerektiğini defalarca her yerde söyledik. Seyhan Belediyesi'ne müracaatımız oldu. Burayı defalarca temizlediler. En son buradan 8 kamyon atık çıktı. Vatandaşlar buraya çekyatlar, yorganlar, battaniyeler, buzdolabı atıkları gibi evlerinde ne varsa getirip atıyorlar. Bu çirkin görüntülerin bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımıza sosyal medya aracılığıyla uyarılarda bulunuyoruz. Ancak ne mesajlarımız ne de sosyal medya paylaşımlarımız dikkate alınıyor. Seyhan Belediyesi çalışanlarımızın alın terine de saygı duyulmuyor. Lütfen duyarlı olalım, atanları uyaralım" dedi.

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        "Bölgeye kamera takılacak"

        Bölgeye kamera takılması için çalışmaların sürdüğünü de belirten Tamu, atık bırakanların tespit edileceğini ifade ederek, "Kamera takılma işlemlerimiz hızlıca ilerliyor. Bu atıkları buraya atanlar tespit edilecek. O kadar yüksek miktarda cezalar kesilecek ki onlar da yaptıklarının karşılığını görecekler" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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