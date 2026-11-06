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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Adana 252 etkinliğe ev sahipliği yapacak

        YAKUP SAĞLAM - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Adana'da 23 noktada 252 etkinlik yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Adana 252 etkinliğe ev sahipliği yapacak

        YAKUP SAĞLAM - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Adana'da 23 noktada 252 etkinlik yapılacak.

        Festivale üçüncü kez ev sahipliği yapacak kent, 15 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerle hareketlenecek.

        Hazırlıkları tamamlanan organizasyon kapsamında konser, sergi, söyleşi, fotomaraton, atölye çalışmaları ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        - Öne çıkan etkinlikler

        Şarkıcılar Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz festival kapsamında Merkez Park'ta sahne alacak.

        Festivalde ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Merkez Park'ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri müzikseverlerle buluşacak.

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        Adana Müze Kompleksi'nde de festival kapsamında hat, tezhip, seramik hat ve dijital eserlerin beğeniye sunulacağı "Hane" adlı sergi ile İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçkilerin yer alacağı "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" açılacak.

        Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi'nin fuaye alanında ise "Sunar Kartpostal Koleksiyonu: Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi düzenlenecek.

        Ramazanoğlu Kültür Merkezi "Ocak'ta Bahar" tiyatro oyununa, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi de "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" konserine ev sahipliği yapacak.

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        Çocuklar için de festival kapsamında, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elsa Çocuk Müzikali", "Arı Maya", "Bremen Mızıkacıları" ve "Küçük Ejderha Lili" adlı oyunlar sahnelenecek.

        Festivalde, aralarında tescilli lezzetlerin de yer aldığı kente özgü tatlar da tanıtılacak.

        - "Güzel bir festival olması için tüm çalışmalarımızı yaptık"

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Kültür Yolu Festivali için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

        Kentin festival kapsamında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Adana zaten festivaller şehri. Adanalı hemşehrilerimiz festivallere alışık, festivaller de Adana'ya yakışıyor. Mart ayından başlayıp bugüne kadar birçok festival yapıldı. Tiyatro Festivali'nden Portakal Çiçeği Karnavalı'na, Film Festivali'nden Lezzet Festivali'ne kadar birçok etkinlik düzenlendi. Artık yılı Kültür Yolu Festivali ile tamamlayacağız. Huzur içerisinde güzel bir festival olması için tüm çalışmalarımızı yaptık."

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        Yavuz, festivalle kentin zengin kültürel mirasının görünür kılınacağını dile getirdi.

        Kentte etkinliklerin düzenleneceği alanların da önemli olduğunu anlatan Yavuz, "Adana Müze Kompleksimiz Türkiye'nin en büyük müze kompleksi, dünyada 5. sırada. Etkinliklerimizin bir kısmı orada olacak. Bir kısmı, Lezzet Festivali'ni yaptığımız, yine Türkiye'nin en büyük festival alanı olan Merkez Park'ta yapılacak. Tiyatroda güzel etkinlikler olacak. Yine kütüphanemiz tarihi bir alanda, orada çeşitli etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.

        - "Festival, Adana'mıza her anlamda katkı sağlayacaktır"

        Festivalin kentin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını belirten Yavuz, "Adana'ya yakışır bir festival yapacağımıza inanıyorum. Adana'ya ekonomik, sosyal hayat ve şehirdeki bazı markalaşmalar anlamında çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah festival, Adana'mıza ve hemşehrilerimize her anlamda katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Vali Yavuz, herkesi 7-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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