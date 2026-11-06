Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesinin cenazesi Adana'da defnedildi

Aydın ailesi, taziyeleri Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde kabul edecek.

Törene, Aydın'ın oğlu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Aydın için merkez Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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