Hayatını kaybeden Bolu Valisi'nin annesi Adana'da toprağa verildi

Hatice Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

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