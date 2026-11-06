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        Hayatını kaybeden Bolu Valisi'nin annesi Adana'da toprağa verildi

        Bolu'da hayatını kaybeden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'ın cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Hayatını kaybeden Bolu Valisi'nin annesi Adana'da toprağa verildi

        Bolu'da hayatını kaybeden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'ın cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

        Hatice Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

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        Cenaze törenine, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Aydın ailesinin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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