Adana'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak hediye etti.

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