Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.