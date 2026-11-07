Adana'da Kültür Yolu heyecanı başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sonuncusu Adana’da başladı. Festival kapsamında 23 noktada 252 etkinlik düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Adana’da üçüncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali başladı.

"Festivalin yerel ekonomiye katkısı çok önemli"

Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında Adana’nın yöresel lezzetlerinin geniş kitlelere tanıtılacağını belirterek, "Programımızda Adana'nın yöresel lezzetlerini ve köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının farklı alanlarından değerli isimlerin katkılarıyla daha da geniş kitlelere tanıtacağız. Festivalimizin şehirde oluşturduğu hareketliliğin yerel ekonomiye ve turizme de katkı sağlamasını çok önemsiyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin otellerimizde konaklaması, restoranlarımızı ve yerel işletmelerimizi keşfetmesi festivalin şehir hayatıyla kurduğu etkileşimin de önemli bir parçasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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"Festivali anlamlı kılan, şehirlerin kendi kimlikleridir"

Festivali Adanalıların sahiplendiğine de dikkat çeken Yazgı, "Değerli Adanalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivallerini anlamlı kılan şehirlerimizin kendi kimlikleri ve değerleriyle bu büyük organizasyonun bir parçası olmasıdır. Adana'nın tarihi mirasını, sanat birikimini ve üretim gücünü geleceğe taşımanın yolu bu değerleri hep birlikte sahiplenmekten geçiyor. Adana'nın kültürünü, lezzetlerini ve yaşam enerjisini hep birlikte paylaşacağımız Türkiye Kültür Yolu Festivalinin şehrimize, ülkemize ve kültür sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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"Festivaller bu şehre çok yakışıyor"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Adana’nın festivaller şehri olduğuna değinerek, "Mart ayında biz tiyatro festivali ile perdelerimizi açtık. Devamında az önce bakan yardımcımız da bahsetti, Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı ile hep birlikte sokaklarda o coşkuyu yaşadık. Arkasından Altın Koza Film Festivali'nin 33'üncüsü bu topraklarda düzenlendi. Arkasından aramızda bulunan şeflerle birlikte 911 Ekim'de Adana Lezzet Festivali'ni yaşadık. Aralarda irili ufaklı kahve festivali, çikolata festivali, tatlı festivali, artık onları saymıyorum. Evet, bu şehir gerçekten 12 ay festivaller şehri ve festivallerin bu şehirde vücut bulduğu bir haldeyiz. Zaten şu iklim ve bu havayı gördüğümüz zaman festivaller de bu şehre çok yakışıyor. Çünkü Adanalılar hayatı seviyor, heyecanı seviyor, bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor" dedi.

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Konuşmaların ardından festival kapsamında açılan sergi ziyaret edildi. Festival 15 Kasım’a kadar sürecek.

Festival hakkında

Şarkıcılar Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz festival kapsamında Merkez Park'ta sahne alacak.

Festivalde ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Merkez Park'ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi'nin fuaye alanında ise "Sunar Kartpostal Koleksiyonu: Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi düzenlenecek. Ramazanoğlu Kültür Merkezi "Ocak'ta Bahar" tiyatro oyununa, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi de "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" konserine ev sahipliği yapacak.

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Çocuklar için de festival kapsamında, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elsa Çocuk Müzikali", "Arı Maya", "Bremen Mızıkacıları" ve "Küçük Ejderha Lili" adlı oyunlar sahnelenecek.

Festivalde, aralarında tescilli lezzetlerin de yer aldığı kente özgü tatlar da tanıtılacak.