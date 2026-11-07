Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı

        'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı

        Adana'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Osmanlı'nın kutsal emanetlerini ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkaran özel sergi açıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı

        Adana'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Osmanlı'nın kutsal emanetlerini ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkaran özel sergi açıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde ‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri', ‘Hane Albayrak Hat Sergisi' ve ‘Adana Yaşayan Miras Sergisi' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        ‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi kapsamında Adana'da sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul Türbeler Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere Bursa, Edirne, Manisa Müze Müdürlükleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonlarından bir araya getirilen nadide eserleri bünyesinde barındırıyor.

        REKLAM

        Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkelerin de dahil olduğu 36 tarihi eser, Osmanlı döneminde kutsal emanetlere gösterilen yüksek hassasiyeti ve yüzyıllardır süren koruma geleneğini gözler önüne seriyor. Ayrıca sergide Kabei Muazzama, Kur'anı Kerim, Ravzai Mutahhara örtüleri, Sakalı Şerif mahfazaları ve Sürrei Hümayun hatıralarından astronomi ve kıble tayininde kullanılan kadim bilim aletleri sergileniyor.

        Açılan sergiye kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Sergiye gelen vatandaşlardan Murat Ören, "Buradaki her eser birbirinden önemli. ‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi daha çok Kabei Muazzama tasvirlerini öne çıkartan bir alan. Hat sanatı, ahşap işlemeler çok muazzam. Adana bir sanat şehri. Çukurova bir sanatçı kaynağı. Bu sergilerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Ben de öğretmenim ve öğrencilerin buraya daha fazla ilgi göstermesi, öğrencilerin buraya getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sergi 15 Kasım'a kadar Adana Müze Kompleksi'nde ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da Kültür Yolu heyecanı başladı
        Adana'da Kültür Yolu heyecanı başladı
        Kozan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kozan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adana'da gönüllü gençler çevre temizliğiyle farkındalık oluşturuyor
        Adana'da gönüllü gençler çevre temizliğiyle farkındalık oluşturuyor
        Üniversitede ilk kez su üzerinde SUP eğitimi
        Üniversitede ilk kez su üzerinde SUP eğitimi
        Motosikletini yaktı, kaldırıma geçip izledi
        Motosikletini yaktı, kaldırıma geçip izledi