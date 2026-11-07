'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı

Adana'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Osmanlı'nın kutsal emanetlerini ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkaran özel sergi açıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde ‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri', ‘Hane Albayrak Hat Sergisi' ve ‘Adana Yaşayan Miras Sergisi' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi kapsamında Adana'da sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul Türbeler Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere Bursa, Edirne, Manisa Müze Müdürlükleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonlarından bir araya getirilen nadide eserleri bünyesinde barındırıyor.

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Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkelerin de dahil olduğu 36 tarihi eser, Osmanlı döneminde kutsal emanetlere gösterilen yüksek hassasiyeti ve yüzyıllardır süren koruma geleneğini gözler önüne seriyor. Ayrıca sergide Kabei Muazzama, Kur'anı Kerim, Ravzai Mutahhara örtüleri, Sakalı Şerif mahfazaları ve Sürrei Hümayun hatıralarından astronomi ve kıble tayininde kullanılan kadim bilim aletleri sergileniyor.

Açılan sergiye kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Sergiye gelen vatandaşlardan Murat Ören, "Buradaki her eser birbirinden önemli. ‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi daha çok Kabei Muazzama tasvirlerini öne çıkartan bir alan. Hat sanatı, ahşap işlemeler çok muazzam. Adana bir sanat şehri. Çukurova bir sanatçı kaynağı. Bu sergilerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Ben de öğretmenim ve öğrencilerin buraya daha fazla ilgi göstermesi, öğrencilerin buraya getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Sergi 15 Kasım'a kadar Adana Müze Kompleksi'nde ziyaretçilere açık olacak.