Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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