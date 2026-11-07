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        Adana'da portakal ağaçları çiçek açtı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Adana'da portakal ağaçları çiçek açtı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.

        Kentin narenciye merkezi olan Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait evin önündeki portakal ağaçları yalancı baharın etkisiyle çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması gereken portakalların, kasımda çiçek açması görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Ramazan Büyük, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Baharda açması gereken portakallar kasım ayında çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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