Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Kültür Yolu Festivali başladı

        Adana Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan "Adana Kültür Yolu Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Adana Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan "Adana Kültür Yolu Festivali" başladı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen törende, bu yılki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sonuncusunu Adana'da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Adana'nın tarihi, edebiyatı, müziği ve mutfağıyla hafızalarda yer edindiğini belirten Yazgı, "Festivalimizin açılışına ev sahipliği yapan Adana Müze Kompleksi de şehrin bu zengin hafızasının en önemli parçasıdır. Geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşıyan bu mekan, kültürel mirasımızı yaşatma anlayışımızın da güzel bir örneğidir. Taşköprü'den Anavarza'ya uzanan tarihi mirası ve Torosların kültürel zenginliğiyle Adana köklü bir medeniyet birikimine sahiptir." diye konuştu.

        REKLAM

        Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin kültürel zenginliğini geleceğe taşımak ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        - Adana'da 23 noktada 252 etkinlik yapılacak

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu anlayışın en kapsamlı adımlarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, şöyle devam etti:

        "2021'de tek bir şehirde başlayan bu yolculuğumuz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşan büyük kültür ve sanat hareketine dönüşmüştür. Festivalimize bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Adana'da 9 gün boyunca 12 mekanda ve 23 ayrı noktada 252 etkinlikle şehrimizin dört bir yanında kültür ve sanatı hayatın her alanıyla buluşturuyoruz. Tiyatrodan söyleşilere, çocuk oyunlarından atölyelere, fotoğraf ve film etkinliklerine kadar uzanan programımızla Adana'nın kültür ve sanat hayatına farklı alanlarda katkı sunuyoruz."

        REKLAM

        Kentin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkati çeken Yazgı, sanat birikiminin ve üretim gücünün gelecek nesillere aktarılmasında ortak sahiplenmenin önem taşıdığını vurguladı.

        - "Adana'mızın turizmden de artık hak ettiği payı almasını istiyoruz"

        Yazgı, Adana'nın festivalleriyle dünyada isim yapmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

        Festival kapsamında kentte birçok etkinliğin yapılacağını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

        "Adana'mızın turizmden de artık hak ettiği payı almasını istiyoruz. Çok özel bir gastronomi şehri. Adana gastronomisini dünyaya tanıtma amacımız var. Sadece kebabıyla değil, balığıyla da daha farklı yemekleriyle de çok özel bir coğrafya ve kültür anlamında çok geçişken bir coğrafya. Bu noktada Adana'nın gerçek manadaki değerini zaten bilen bir bakanlığız, onu da tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz."

        REKLAM

        - "Bu festival bu şehre çok yakışıyor"

        Vali Mustafa Yavuz da Çukurova'nın tarımsal üretimin yanı sıra yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da ön plana çıktığını dile getirdi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Adana'ya yakıştığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu şehrin toprağında hayat, insanında güç, hafızasında tarih, geleceğinde ise sanat ve kültür vardır. Bu nedenle Adana yalnızca geçmişiyle övünen bir şehir değildir, geçmişinden güç alan ve geleceğini kültürle, sanatla, edebiyatla, emekle inşa eden bir şehirdir. İşte onun için bu festival bu şehre çok yakışıyor. Adana'nın hikayeleri yaşamaya, kültürümüz ve sanatımız geleceğe ışık olmaya devam edecektir. Festivaller şehri Adana'da perdeler açılmaya, ezgiler yükselmeye, sofraların bereketi paylaşılmaya devam edecektir."

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ve Vali Yavuz beraberindekilerle Müze Kompleksi'ndeki "Adana Yaşayan Miras", "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Hane" sergilerini gezdi.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

        Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda programın yer aldığı festival, 15 Kasım'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
        Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da portakal ağaçları çiçek açtı
        Adana'da portakal ağaçları çiçek açtı
        Hane sergisi Adana'da
        Hane sergisi Adana'da
        'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı
        'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi