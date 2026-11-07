Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, bu yılki son durağı Adana oldu. Festival, 9 gün boyunca konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanatlarına ve gastronomi etkinliklerine kadar kapsamlı bir programla sanatseverleri ağırlayacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılış programı Adana Müze Kompleksi’nde düzenlendi. Protokol üyelerinin yanı sıra özel gereksinimli gençler, şehit aileleri ve gastronomi şeflerinin ile kent mutfağının önde gelen isimleri de programa katıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında Adana'nın yöresel lezzetlerini ve köklü mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtacaklarını belirterek, "Festivalimizin şehirde oluşturduğu hareketliliğin yerel ekonomiye ve turizme de katkı sağlamasını çok önemsiyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin otellerimizde konaklaması, restoranlarımızı ve yerel işletmelerimizi keşfetmesi festivalin şehir hayatıyla kurduğu etkileşimin de önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

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23 AYRI NOKTADA 252 ETKİNLİK

Adana'nın festivale üçüncü kez ev sahipliği yaptığını belirten Yazgı, festival programı hakkında bilgi vererek, "Adana'da 9 gün boyunca 12 mekanda, 23 ayrı noktada, 252 etkinlikle şehrimizin dört bir yanında kültür ve sanatı hayatın her alanıyla buluşturuyoruz. Festivalimizin ana buluşma noktası Merkez Park olacak. Burada kuracağımız sahnede birbirinden değerli sanatçılarımızın konserleriyle Adanalılara müzik dolu akşamlar yaşatacağız. Aynı alanda çocuklarımız için hazırladığımız Çocuk Köyü'nde oyunlar ve atölyeler de evlatlarımızın festival coşkusuna ortak olmasını sağlayacak. Adana Müze Kompleksi'nde kıymetli sergilerimizi Adanalılarımızla buluşturacağız. Tiyatrodan söyleşilere, çocuk oyunlarından atölyelere, fotoğraf ve film etkinliklerine kadar uzanan programımızla Adana'nın kültür ve sanat hayatına farklı alanlarda katkı sunuyoruz. İstiyoruz ki festival coşkusu sadece sahnelerle sınırlı kalmasın, şehrin dört bir yanına yayılsın. Ayrıca festival kapsamında 90'ı aşkın lezzet noktasında Adana'nın sofralarından seçkin tatlar ziyaretçilerimizle buluşma imkanı bulacak" diye konuştu.

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'ADANA FESTİVALLER ŞEHRİ OLDU'

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise "Mart ayında biz tiyatro festivali ile perdelerimizi açtık. Devamında nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı ile hep birlikte sokaklarda o coşkuyu yaşadık. Arkasından Altın Koza Film Festivali'nin 33'üncüsü bu topraklarda düzenlendi. Ayrıca aramızda bulunan şeflerle birlikte 9-11 Ekim'de Adana Lezzet Festivali'ni yaşadık. Aralarda irili ufaklı kahve festivali, çikolata festivali, tatlı festivali ile bu şehir gerçekten 12 ay festivaller şehri oldu. Festivallerin bu şehirde vücut bulduğu bir haldeyiz. Festivaller de bu şehre çok yakışıyor. Çünkü Adanalılar hayatı seviyor, heyecanı seviyor, bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor" ifadelerini kullandı.

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'ZENGİN BİR MÜZEMİZ VAR'

Konuşmaların ardından festival kapsamında açılan sergiler gezildi. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi'ni inceleyen tarih öğretmeni Murat Ören, "Bu Kutsal Emanetler Sergisi, İslami dönemi çağrıştıran önemli bir alan. Daha çok Kabe tasvirleri görüyoruz. Gerçekten olağanüstü. Hat sanatı, ahşap üzerine yapılan işlemeler mükemmel. Adana bir sanat şehri. Gerek burada yetişen müzisyenler, sinema sanatçıları, yazarlar, şairler ile Çukurova bir sanatçı kaynağıdır. Burada ben daha çok öğrenci görmeyi arzulardım. Ben elimden geldiğince öğrencilerimi de getiriyorum. Adana birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için zengin bir müzemiz var. Adana'nın gastronomi yönünün yanında kent tarihinin de biraz daha fazla anlatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Festival kapsamında programlar 15 Kasım'a kadar sürecek.