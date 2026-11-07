Adana'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi olduğu öğrenilen Caner Aydar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada, sürücü Aydar ile traktördeki Hacı Yusuf, Murat ve Yunus Kanar yaralandı.

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