Adana'da iki evi kurşunlayan şüpheliler yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki ayrı evi kurşunlayan şüpheliler, polis ekiplerinin onlarca saatlik kamera kaydını incelemesi ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Onlarca saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 450 adet captagon hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı. Ayrıca aranan 16 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 6 bin 472 TL ceza uygulandı.