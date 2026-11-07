Adana'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde YumurtalıkCeyhan kara yolunda meydana geldi. Caner Aydar yönetimindeki 01 CHP 19 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AZ 363 plakalı zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydar ile traktörde bulunan H.Y., M.K. ve Y.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Caner Aydar, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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