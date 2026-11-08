Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri ASELSAN Çocuk Şenliği, Adana'da çocuklarla buluştu

        ASELSAN Çocuk Şenliği, Adana'da çocuklarla buluştu

        TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali kapsamında, 7 aydır Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan ASELSAN Çocuk Şenliği, 12'nci ve son durağı Adana'da çocuklara kapılarını açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ASELSAN Çocuk Şenliği, Adana'da çocuklarla buluştu

        TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali kapsamında, 7 aydır Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan ASELSAN Çocuk Şenliği, 12’nci ve son durağı Adana’da çocuklara kapılarını açtı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen ASELSAN Çocuk Şenliği, 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana’da çocuklara bilim, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

        BİLİM VE TEKNOLOJİYLE DOLU BİR ŞENLİK

        ASELSAN’ın teknoloji ve inovasyon vizyonu doğrultusunda hazırlanan şenlik alanında çocuklar, bilimi ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfetme fırsatı buluyor. İnteraktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların merak duygusunun ve üretme heyecanının desteklenmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        ASELSAN’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında hayata geçirilen etkinliklerle, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geleceğin teknolojilerini tasarlayan ve üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda Tekno Macera Tırı, Adana’daki çocuklarla buluşarak onları bilim ve teknoloji dünyasında eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Şenlik alanında yer alan Mucitler Müzesi Sergi Alanı, insanlık tarihinin seyrini değiştiren önemli icatları ve bu icatların arkasındaki mucitleri çocuklarla buluşturuyor.

        Çocuklar, geçmişten günümüze uzanan teknolojik gelişmeleri keşfederken, önemli buluşların ASELSAN’ın yenilikçilik ve inovasyon yaklaşımına nasıl ilham verdiğini de görebiliyor.

        REKLAM

        DİJİTAL DÜNYADA İNTERAKTİF KEŞİF

        Etkinliğin dikkat çeken deneyim alanlarından biri olan 'Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu' İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çocuklara farklı bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Tekno Macera’nın sevilen karakterlerinden ASEL de 2D motion tekniğiyle hareketlendirilmiş yapısı, özgün seslendirmesi ve dinamik anlatımıyla şenlik boyunca çocuklara eşlik ediyor.

        Çocukların etkinliklere yalnızca izleyici olarak değil, doğrudan katılımcı olarak dahil olmalarını sağlayan deneyim alanları sayesinde keşfetme, öğrenme ve üretme süreçlerinin daha eğlenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        BİLİM ŞOVLARIYLA EĞLENCE ZİRVEDE

        ASELSAN Çocuk Şenliği, interaktif deneyimlerin yanı sıra Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleriyle de çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

        Bilim ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan etkinliklerle Adana’daki çocukların yeni nesil teknolojilere yönelik merakının artırılması ve bilime olan ilgilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Havalar soğudu, kestane kebap satışı başladı
        Havalar soğudu, kestane kebap satışı başladı
        Adana'da huzurevinde kasım ayında dünyaya gelenlerin doğum günü kutlandı
        Adana'da huzurevinde kasım ayında dünyaya gelenlerin doğum günü kutlandı
        Adana'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak
        Adana'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak
        Adana'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
        Adana'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
        Adana'da otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı
        Adana'da otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı