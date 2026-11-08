Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Giriş: 08.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk gününde, Sagopa Kajmer, Merkez Park'ta sahne aldı.
Sanatçı, konserde "Neyse", "Neyim var ki" ve "Galiba" gibi şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sagopa Kajmer'in söylediği şarkılara eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ