Lösemiyi yenen Yağız babasıyla saçlarını yeniden uzatmanın mutluluğunu yaşıyor

YAKUP SAĞLAM - Adana'da yaklaşık 1 yıllık tedavinin ardından lösemiyi yenen 7 yaşındaki Osman Yağız Güler, tedavisinin her anında yanında olan babasıyla saçlarını yeniden uzatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Çiğdem ve Sinan Güler çiftinin çocukları Osman Yağız'a 1 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından nakil yapılmasına gerek duyulmayan Yağız, kemoterapi almaya başladı.

Bu süreçte saçları dökülmeye başladığı için üzülen Yağız'a destek babasından geldi. Oğluna bir nebze olsun moral vermek isteyen baba Sinan Güler de saçlarını kestirdi.

REKLAM

Baba Güler, oğlunun tedavisi süresince saçlarını kestirmeye devam etti.

Yaklaşık 1 yıllık tedavinin ardından lösemiyi yenen Yağız, sağlığına kavuşmanın ve babasıyla yeniden saçlarını uzatmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Tanısını öğrendiğimizde dünyamız başımıza yıkıldı"

Baba Sinan Güler, AA muhabirine, oğluna lösemi teşhisi konulmasının ardından zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Oğluna kanser teşhisi konulduğu anları hatırlamak dahi istemediğini anlatan Güler, "Oğlumuzun ilk tanısını öğrendiğimizde dünyamız başımıza yıkıldı. Bu kadar ileri derecede bir şey olacağını beklemiyorduk." dedi.

Güler, oğlunun tedavisi süresince doktorların ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Oğlunun saçlarının dökülmesiyle içine kapandığını, dışarı çıkmak ve arkadaşlarıyla oynamak istemediğini belirten Güler, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Yağız'ın saçları olmadığı için morali bozulup canı sıkılıyordu. Oturup konuşuyorduk, 'Baba, saçlarım niye çıkmıyor? Saçlarım çıksın artık. Ben sokağa, arkadaşlarımın yanına gidip oynayamıyorum.' diyordu. Böyle bir diyalog geçtikten sonra karar verdim. 'Dedim ki oğlum mutlu olsun, niye ben de saçlarımı kesmeyeyim ki? Beraber mutlu oluruz, hem de morali yerine gelir.' Makineyi verdim eline kendisi kesti. Keserken de çok mutlu oldu. Beraber ikimiz de saçlarımızı kazımış olduk. Onun saçı çıkana kadar böyle devam ettik. Şu an çok iyiyiz. İkimizin de saçı çıktı, gürleşti. Çok mutlu, arkadaşlarıyla sokakta oynuyor."

REKLAM

- "Kardeşimle ve arkadaşlarımla oynayabiliyorum, çok mutluyum"

Osman Yağız Güler de iyileştiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Artık sağlıklı olduğu için istediği her şeyi yapabildiğini anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Okula gidip ders çalışabiliyorum. Aynı zamanda kardeşimle ve arkadaşlarımla oynayabiliyorum, çok mutluyum. Astronot olmak istiyorum. Onun için derslerime çok sıkı çalışıyorum. Hastane sürecinde saçlarım dökülüyordu. Babam da benim için saçlarını kesti. Babamı çok seviyorum ve onunla gurur duyuyorum."

Güler, iyileşmesinin ardından her zaman yanında olan LÖSEV'in kendisine bisiklet alarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti.

REKLAM

- "Hiçbir rahatsızlığı kalmadı"

Anne Çiğdem Güler de zor günleri geride bıraktıklarını ifade etti.

Oğlunun hastalıktan dolayı okula geç başladığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Hastalığında eklem ağrılarından dolayı herkesle oynayamıyordu, şikayetçiydi. Şu an iyi oldu, hiçbir şekilde bir hastalığı ve rahatsızlığı kalmadı. Rahat, mutlu, gülebiliyor ve arkadaşlarıyla oynayabiliyor."