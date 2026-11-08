ASIRLIK MEKTEPLER - Adana'nın ikiz yapıları yıllardır eğitimcilerin hizmetinde
EREN BOZKURT - Adana'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilerek öğretmen yetiştirilmesi amacıyla kullanılan, süreç içinde farklı isim ve kademelerle hizmet veren ikiz binalar, yıllardır kentin eğitim hayatına katkı sağlıyor.
Giriş: 08.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
EREN BOZKURT - Adana'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilerek öğretmen yetiştirilmesi amacıyla kullanılan, süreç içinde farklı isim ve kademelerle hizmet veren ikiz binalar, yıllardır kentin eğitim hayatına katkı sağlıyor.
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