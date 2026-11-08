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        Adana merkezli 3 ilde 2 suç örgütüne operasyonda 29 tutuklama

        ADANA merkezli 3 ilde, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç örgütlerine yönelik, polisin operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Adana merkezli 3 ilde 2 suç örgütüne operasyonda 29 tutuklama

        ADANA merkezli 3 ilde, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç örgütlerine yönelik, polisin operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı 'Kurşunlar' ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibiyle deşifre edilen 2 organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.

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        HARAÇ İSTEDİKLERİ İŞ İNSANININ OĞLUNU VURDULAR

        Şüphelilerin, sanal medyadan propaganda yaparak örgüte üye kazanmaya çalıştıkları ve yurt dışı telefon numaralarından aradıkları iş insanlarını ölümle tehdit edip haraç istedikleri belirlendi. Ayrıca 'Kurşunlar' suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istediği temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu (15) öldürme kastıyla silahla başından vurduğu belirtildi. Bu tespitlerle, Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen KOM ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 65 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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