Adana'da trafik kazasında sürücü ağır yaralandı

Kaza, FekeKozan kara yolu Suluğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametinde ilerleyen 01 AOM 211 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü tırda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

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