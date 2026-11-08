Adana'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 08.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Eker idaresindeki 01 AOM 211 plakalı tır, Feke-Kozan kara yolunun Suluhan mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eker'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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