DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adana'da partisinin il kongresinde konuştu:

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Harekete geçmeyeni harekete geçireceğiz. Bu meseleye karşı olanı ikna edeceğiz. Bu yol aslında bizi kurtuluşa götüren yoldur. Barıştan başka yol yoktur." dedi.

Temelli, bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Adana 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin güçlenme ve büyüme anlamına geldiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, şöyle konuştu:

"Bu süreç aslında Kürt halkının da Türkiye'deki bütün halkların da Türklerin de barış içinde geleceğine dair atılmış güçlü bir adımdır. Bir arada yaşamanın nasıl olacağına dair bir söylemdir, stratejidir, paradigmadır. O yüzden ilk günden bu yana biz bu iradenin arkasındayız. Bu iradenin başarıya ulaşması için mücadele ediyoruz. Harekete geçmeyeni harekete geçireceğiz, bu meseleye karşı olanı ikna edeceğiz. Bu yol aslında bizi kurtuluşa götüren yoldur. Barıştan başka yol yoktur."

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Temelli, halk iradesi karşısında duracak güç olmadığını söyledi.