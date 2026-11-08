Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı

İlçeye bağlı Çeralan köyü, gece saatlerinde etkili olan soğuk havanın ardından az da olsa beyaza büründü. Köyde kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Çeralan köyünde mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

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