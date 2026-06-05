Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.



Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Beyanı alınan tanık C.S, huzurda bulunan sanık Mikail G'yi tanıdığını söyledi.



Olaydan 2 ay önce tarla kiralamak için sanığa 510 bin lira verdiğini öne süren C.S, "Bu tarlayı kullanamadım. Sanıktan da paramı geri alamadım. Olay nedeniyle ben de mağdur oldum. Cinayete ilişkin bir bilgim yoktur. Olay sırasında ameliyat olmam gerekçesiyle hastanede tedavi oluyordum. Sanıkla cezaevindeyken asla irtibat kurmadım. Cinayet öncesinde sanıkla aramda telefon görüşmesi olmasının sebebi paramı istemek içindir. Bütün bildiklerim bu şekildedir." diye konuştu.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mikail G, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.



Belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını anlatan Mikail G, şöyle konuştu:



"Tanık C.S. ile aramda geçen tarla kiralama konusunu Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Beldetaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı K.K'ye anlattım. C.S. bana 'K.K'yi ziyarete gidelim' dedi. Ben de K.K'yi aradım. 'C.S. ile yanına geliyoruz tarla konusunu konuşmak istiyoruz' dedim. K.K. de şehir dışında olduğunu belirterek, 'Tarlanızı ya da paranızı vereceğim' dedi. C.S. beni tehdit etmedi. Bu cinayet bir plan dahilinde gerçekleşmedi. Kimseye kumar borcum yoktur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim."



Maktul Samet Güdük'ün ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.



Sanık hakkında savcılıkça "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

