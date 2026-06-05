Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Beyanı alınan tanık C.S, huzurda bulunan sanık Mikail G'yi tanıdığını söyledi.

        Olaydan 2 ay önce tarla kiralamak için sanığa 510 bin lira verdiğini öne süren C.S, "Bu tarlayı kullanamadım. Sanıktan da paramı geri alamadım. Olay nedeniyle ben de mağdur oldum. Cinayete ilişkin bir bilgim yoktur. Olay sırasında ameliyat olmam gerekçesiyle hastanede tedavi oluyordum. Sanıkla cezaevindeyken asla irtibat kurmadım. Cinayet öncesinde sanıkla aramda telefon görüşmesi olmasının sebebi paramı istemek içindir. Bütün bildiklerim bu şekildedir." diye konuştu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mikail G, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

        Belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını anlatan Mikail G, şöyle konuştu:

        "Tanık C.S. ile aramda geçen tarla kiralama konusunu Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Beldetaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı K.K'ye anlattım. C.S. bana 'K.K'yi ziyarete gidelim' dedi. Ben de K.K'yi aradım. 'C.S. ile yanına geliyoruz tarla konusunu konuşmak istiyoruz' dedim. K.K. de şehir dışında olduğunu belirterek, 'Tarlanızı ya da paranızı vereceğim' dedi. C.S. beni tehdit etmedi. Bu cinayet bir plan dahilinde gerçekleşmedi. Kimseye kumar borcum yoktur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim."

        Maktul Samet Güdük'ün ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında savcılıkça "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Saimbeyli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Saimbeyli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Yük asansörüyle 10'uncu kata çıktı
        Yük asansörüyle 10'uncu kata çıktı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana, pediatri alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri oldu
        Adana, pediatri alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri oldu
        2026 buğday hasadı biçerdöver ücreti dekar başına 310 TL olarak belirlendi
        2026 buğday hasadı biçerdöver ücreti dekar başına 310 TL olarak belirlendi
        Asırlık cerecilik geleneği bilimsel çalışmalarla geleceğe taşınıyor Kozan'ı...
        Asırlık cerecilik geleneği bilimsel çalışmalarla geleceğe taşınıyor Kozan'ı...