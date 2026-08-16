Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın görev süresi uzatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nacar'ı makamında kabul etti.

Ziyarette, Nacar için "İl Sağlık Müdürlüğü Görevine Devam Sözleşmesi" imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nacar, millet için çalışmanın her şeyin üzerinde bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günkü heyecanımız, tükenmeyen azmimiz ve büyük bir sorumluluk bilinciyle Adana'mızın ve bölgemizin sağlığı için daha büyük hizmetler üretmeye, yeni hedeflere koşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi düzeye getirmek, sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmak ve modern sağlık tesislerimizi daha da geliştirmek en temel önceliğimizdir."