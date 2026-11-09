Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölyesi düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölyesi düzenlendi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen defilede, enstitünün "Toros Koleksiyonu"nda yer alan dokuma kıyafetleri yer aldı.

Defilede, kentin geleneksel giyim kültürünü yansıtan tasarımlar tanıtıldı.

Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açılan nakış işleme atölyesinde de geleneksel el işleme ve nakış sanatının incelikleri anlatıldı.

Olgunlaşma Enstitüsünün moda tasarım öğretmeni Nilay Sarı, AA muhabirine, defiledeki koleksiyonda kente özgü kumaş, motif ve tasarımlara yer verildiğini söyledi.

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Usta öğretici Songül Giray da geleneksel nakış sanatının önemli kültürel değerlerden olduğunu belirterek, "El nakışlarının daha çok tanınmasını istiyoruz. Misafirlerimize ürünlerimize tanıtmak, yapmak istedikleri şeyler varsa yardımcı olup gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.