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        GÜNCELLEME - Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Ekiplerin araştırmasının sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından depremin hemen ardından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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