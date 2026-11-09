Adana'da öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

Edebiyat öğretmeni Güliz Yamaç da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andıklarını belirtti.

Seyhan Şehit İdris Güler Ortaokulu ile Çınarlı Anaokulu öğretmenlerinin de çaldıkları enstrümanlarla destek verdiği klip, sosyal medya platformlarında beğeni topladı.

Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Müslüm Bingöllü, meslektaşları ve öğrencileriyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

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