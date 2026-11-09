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        Adana Kültür Yolu Festivali kültürel miras sergileriyle devam etti

        Adana Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde kültürel mirasa ilişkin eserler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Adana Kültür Yolu Festivali kültürel miras sergileriyle devam etti

        Adana Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde kültürel mirasa ilişkin eserler sergilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda geleneksel el sanatlarından örnekler içeren "Yaşayan Miras: Adana Sergisi" açıldı.

        Sergide, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" olarak tanınan ustaların hüsn-i hat, tezhip ve çarpana gibi alanlarda hazırladığı eserler tanıtıldı.

        "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de Adana Müze Kompleksi Kazılar Seleksiyonu'nda yer aldı.

        Sergide, padişahların hazırlattığı hüsn-i hat eserleri, Haremeyn'e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kabe örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kabe kuşağı örnekleri ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

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        Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca'nın üstlendiği, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını geleneksel İslam sanatlarının estetik diliyle ele alındığı "Hane" sergisi de Adana Müze Kompleksi Fuaye Alanı'nda açıldı.

        Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda yer alan "Karaoke Karavan" da müzik tutkunlarına mikrofon başına geçme fırsatı verdi. Etkinliğe katılanlar, uygulama üzerinden seçtikleri şarkıları seslendirdi.

        Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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