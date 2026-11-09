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        Adana'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 3 gözaltı

        Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirilen bir imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 3 gözaltı

        Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirilen bir imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerin iklimlendirme sistemi kurarak kapalı ortamda kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Uyuşturucu madde üretimi, imalatı ve ticaretini yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

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        İmalathaneden 17 kilo esrar çıktı

        Operasyonda yapılan aramalarda 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

        Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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