Adana'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 3 gözaltı

Operasyonda yapılan aramalarda 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerin iklimlendirme sistemi kurarak kapalı ortamda kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Uyuşturucu madde üretimi, imalatı ve ticaretini yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirilen bir imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

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