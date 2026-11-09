Adana'da hırsızlık ve yankesicilik iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık zanlısının Mehmet A. olduğunu belirleyen ekipler, U.A'yı (12) da yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen zanlıyı gözaltına aldı.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde Mazlum İ. ve Fatma M'nin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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