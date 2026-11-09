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        Adana'da hırsızlık ve yankesicilik iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Adana'da hırsızlık ve yankesicilik iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde Mazlum İ. ve Fatma M'nin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Hırsızlık zanlısının Mehmet A. olduğunu belirleyen ekipler, U.A'yı (12) da yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, U.A'nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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