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        Çocuğu yankesiciliğe yönlendirdi, "Tanımıyorum" dedi

        Adana'da hırsızlık yapan ve bir çocuğu da yankesiciliğe yönlendirerek hırsızlık yaptırdığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, suçlamaları kabul etmeyerek çocuğu tanımadığını iddia etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Çocuğu yankesiciliğe yönlendirdi, "Tanımıyorum" dedi

        Adana'da hırsızlık yapan ve bir çocuğu da yankesiciliğe yönlendirerek hırsızlık yaptırdığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, suçlamaları kabul etmeyerek çocuğu tanımadığını iddia etti.

        Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak üzerinde Fatma M.'nin cebinde bulunan cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler ayrıca 14 Ekim günü saat aynı bölgede meydana gelen açıktan hırsızlık olayını da araştırdı. Mazlum İ.'nin motosikletinin ön cebinde bulunan cep telefonun çalındığı olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelinin M.A. olduğu belirlendi.

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        "Çocuğu yönlendirdiği belirlendi"

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, M.A.'nın yankesicilik olayında U.A.'yı (12) yönlendirdiği ve çocuğun mağdurun cebindeki telefonu aldığı tespit edildi. Çalınan telefon ele geçirilirken, olayda yer aldığı belirlenen çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince yakalanan M.A., emniyetteki ifadesinde ise suçlamayı kabul etmedi. M.A.'nın, yankesicilik olayında adı geçen çocuğu tanımadığını ve kendisinin yönlendirmediğini söylediği iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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