Ahmet Şafak Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Şarkıcı Ahmet Şafak, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Giriş: 09.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
Şarkıcı Ahmet Şafak, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde Ahmet Şafak, Merkez Park'ta sahne aldı.
Sanatçı, konserde aralarında "Aşk ve Vatan", "Geriye Aşk Kalır", "Aşk Bizdedir" ve "Silemezler" gibi parçaların da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Şafak'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
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