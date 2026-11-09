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        Adana'da akşamları yükselen duman mahalleliyi isyan ettirdi Boş arazideki hurda ve metal yakımı mahalleliyi canından bezdirdi

        Adana'da çöp arıtma tesisinin arkasındaki boş arazide biriktirilen çöpler ile hurda yığınlarının kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı öne sürülürken, ortaya çıkan yoğun duman ve tozdan etkilendiklerini dile getiren bölge sakinleri belediyeye isyan etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Adana'da akşamları yükselen duman mahalleliyi isyan ettirdi Boş arazideki hurda ve metal yakımı mahalleliyi canından bezdirdi

        Adana'da çöp arıtma tesisinin arkasındaki boş arazide biriktirilen çöpler ile hurda yığınlarının kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı öne sürülürken, ortaya çıkan yoğun duman ve tozdan etkilendiklerini dile getiren bölge sakinleri belediyeye isyan etti.

        Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çöp arıtma tesisinin bulunduğu bölgenin arkasındaki boş arazide biriken çöplerin, hurda ve metallerin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığını iddia etti. Yakımın neredeyse her akşam tekrarlandığını öne süren mahalle sakinleri, ortaya çıkan yoğun dumanın ve tozun çevreye yayıldığını, bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

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        Söz konusu alandaki yakım işlemlerinin belediye tarafından da gerçekleştirildiğini öne süren vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirttikleri yakımların son bulması için Sarıçam Belediyesinden çözüm beklediklerini dile getirdi.

        "Yetkilileri çağırmaktan yorulduk"

        Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ayşe Delitaş, yakımın her gün yapıldığını söyleyerek, "Mahallede kimse ne pencere açabiliyor ne çamaşır serebiliyor. Şikayet ediyoruz polisler geliyor ancak sonrasında yeniden yapılıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Yoğun duman geliyor, ben astım hastasıyım. Her yere başvurduk. Belediyenin kendi arabaları da bunu yapıyor. Sarıçam Belediyesi her zaman böyleydi. Kendileri döküp yakıyor, biz de burada duramıyoruz. Yetkilileri çağırmaktan yorulduk. Buraya bakan yok. Oy zamanı geliyorlar sadece. Ailemizle akşamları balkona çıkıp bir kahve içemiyoruz" dedi.

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        "Belediyeye defalarca başvurduk ama sonuç alamıyoruz"

        İsmail Demir isimli vatandaş da durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek, "Sarıçam Belediyesi çöpleri buraya döküyor ve yakıyor. Biz burada akşamları cam pencere açamıyoruz. Mahalleli olarak başvuruları yaptık ama sonuç yok. Belediyeye defalarca başvurduk ama sonuç alamıyoruz. Akşamları balkona çıkamıyoruz. Gece saatlerine kadar mahalleyi duman basıyor. Çay kahve içemiyoruz. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz. Bunu yapanlar tespit edilsin. Büyük çöplük yetmiyormuş gibi Sarıçam Belediyesi bu çöplüğü çıkardı" şeklinde konuştu.

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        "Benim toza alerjim var ama burası kokudan ve pislikten geçilmiyor"

        Cennet Alpagut ise her yerin çöplük ve pislik içinde olmasından şikayet ederek, "Belediyeye başvurduk ancak gelen giden yok. Oy toplayacakları zaman çok güzel çalışıyorlar. Şimdi de çalışmalarını istiyoruz. Biz icraat istiyoruz. Pis kokular yayılıyor buraya. Güzel havada dışarıda oturamıyoruz. Benim toza alerjim var ama burası kokudan ve pislikten geçilmiyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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