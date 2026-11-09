HAVAMAŞ'ta 2026'da hedef 1 milyon 200 bin yolcu
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı hizmeti veren HAVAMAŞ, 1 milyon 200 bin yolcu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı hizmeti veren HAVAMAŞ, 1 milyon 200 bin yolcu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgedeki ulaşım ağında önemli bir görev üstlenen HAVAMAŞ, yolcu taşımacılığındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Adana, Mersin ve çevre illerden havalimanına ulaşım sağlayan firma, 2026 yılının ilk 10 ayında toplam 960 bin 240 yolcu taşıdı.
"Bölgenin ulaşım ihtiyacına cevap veriyoruz"
HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat, yolcu sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmayı öncelik olarak gördüklerini belirtti.
Polat, yolcu memnuniyetini artırmak ve artan ulaşım talebine cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
HAVAMAŞ, yılın kalan döneminde de operasyonlarını sürdürerek 2026 yılı sonunda 1 milyon 200 bin yolcuya ulaşmayı hedefliyor.
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