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        Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı (2)

        KENEVİRİN YETİŞTİRİLDİĞİ ODALARA GİZLİ GEÇİTLE ULAŞIM

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde bir imalathaneye yapılan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirildiği ve bitkinin yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşıldığı belirtildi. Satışa hazır halde 17 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 klimaya el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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