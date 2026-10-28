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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kent protokolünün yanı sıra öğrencilerin ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Mersin

        Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Törende Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        - Hatay

        Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Masatlı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

        Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Masatlı, buradaki konuşmasında, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'in, ikinci yüzyılında da milletin engin tarihinden, köklü devlet geleneğinden ve sarsılmaz birlik ruhundan aldığı kuvvetle geleceğe yürüdüğünü söyledi.

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        Cumhuriyet'in, kuruluşundaki yüksek ideallerden aldığı güçle ilelebet payidar kalacağının altını çizen Masatlı, "Türk milleti, istiklaline ve istikbaline her daim sahip çıkacak, şanlı bayrağımız, bu topraklar üzerinde, hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın ebedi nişanesi olarak dalgalanmaya devam edecektir." dedi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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