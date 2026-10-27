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        Adana'da "100 Genç, 100 Yetenek" projesi tanıtıldı

        Adana'da Hayata Dair Her Şey Medya Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "100 Genç, 100 Yetenek" projesinin tanıtım ve değerlendirme programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Adana'da "100 Genç, 100 Yetenek" projesi tanıtıldı

        Adana'da Hayata Dair Her Şey Medya Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "100 Genç, 100 Yetenek" projesinin tanıtım ve değerlendirme programı yapıldı.

        Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa, Adana Kız Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, törende yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği açısından gençlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında güzel işbirliklerine imza attıklarını ifade eden Kurtoğlu, "Kamu ve sivil toplum bir araya geldiğinde muazzam bir yapılanma ve fikir ortaya çıkacaktır." dedi.

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        Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak da öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan projeye destek vereceklerini ifade etti.

        Hayata Dair Her Şey Medya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Resul Bozkurt da gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yeteneklerini ortaya çıkarmak için korkmadan hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

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