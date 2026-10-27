Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürümze Mahallesi'nde Mehmet A'nın kullandığı 27 ASC 508 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet A. ile araçta bulunan Hayrullah Ö, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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