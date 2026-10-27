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        Eğitim-Bir-Sen Adana'da yeni yönetim mazbatasını aldı

        EğitimBirSen Adana Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda göreve seçilen Mustafa Sarıgeçili başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Eğitim-Bir-Sen Adana'da yeni yönetim mazbatasını aldı

        EğitimBirSen Adana Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda göreve seçilen Mustafa Sarıgeçili başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, mazbatasını alarak görevine başladı.

        EğitimBirSen Adana Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nun ardından seçim sonuçları kesinleşti. Delegelerin güvenoyuyla göreve seçilen yeni yönetim kurulu, Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giderek mazbatalarını teslim aldı. Mazbata töreninin ardından yeni yönetim kurulu resmen görevine başladı.

        Mustafa Sarıgeçili başkanlığındaki yeni yönetimde Şube Sekreterliği görevini Süleyman Samsa, Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcılığı görevini Güven Güvener, Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcılığı görevini Turgut Karasar, Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcılığı görevini Durmuş Ali Erdoğan, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube Başkan Yardımcılığı görevini Kemal Kara, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcılığı görevini ise Umut Gül üstlendi.

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        Mazbata tesliminin ardından açıklamalarda bulunan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, genel kurula katılan ve iradesini sandığa yansıtan delegelere ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Adana'da 12 yıldır kesintisiz olarak yetkili sendika olduklarını belirten Sarıgeçili, "Sendikal mücadelemizin meşalesini yakan Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan'ın medeniyet davamıza sunduğu ufuk ve Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın öncülüğünde büyüyen hak mücadelemiz, bugün Adana'da dev bir çınara dönüşmüştür. Tüm ilçelerimizde ve Adana genelinde 12 yıldır kesintisiz olarak yetkili sendika olma gururunu yaşıyoruz. 13 binden fazla üyemizin bize yüklediği bu sorumluluğun farkındayız. Her bir üyemizin hakkını, hukukunu ve emeğini korumak bizim asli görevimizdir" dedi.

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        Yeni dönemde eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıgeçili, "Geçmişten aldığımız güç ve köklü sendikal birikimimizle; eğitim çalışanlarının refahını artırmak, özlük ve özgürlük haklarını genişletmek adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de sahada, okullarda ve tüm eğitim kurumlarımızda üyelerimizin yanında olacak, güçlü vizyonumuzla geleceği inşa edeceğiz. 8. Olağan Genel Kurulumuzun sonuçlarının teşkilatımıza, Adana'mıza ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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