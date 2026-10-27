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        Suç örgütü, "kurgu trafik kazaları" için kiralık şoför kullanmış

        Adana merkezli 7 ilde yürütülen "kurgu trafik kazaları" soruşturmasında suç örgütünün kiralık şoförler de kullanarak sigorta şirketlerinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Suç örgütü, "kurgu trafik kazaları" için kiralık şoför kullanmış

        Adana merkezli 7 ilde yürütülen "kurgu trafik kazaları" soruşturmasında suç örgütünün kiralık şoförler de kullanarak sigorta şirketlerinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği belirlendi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Buna göre, 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda 58 şüphelinin tutuklandığı suç örgütünün, kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği ve bu kazalardan bazıları için kiralık şoförler kullandığı belirlendi.

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        Kurgulanmış trafik kazalarıyla ilgili yapılan incelemede, kazaya konu otomobillerden birinin son bir yılda 5 ayrı kişiye satış devrinin yapıldığı ve bu aracın kurgulanmış 7 trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin daha sonra bu aracın ikinci kez devrini aldığı saptandı.

        Öte yandan, zanlıların ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunmadığı alanları önceden tespit ederek kurgulanmış kazalarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

        - Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Ekim'de NSosyal'deki hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapmıştı.

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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

        Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Gürlek, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etmişti.

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        Soruşturma kapsamında Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 87 şüpheli gözaltına alınmış, 1 zanlının da farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanmış, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'u serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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