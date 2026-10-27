Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da öğrencilere lösemi farkındalığı eğitimi

        Adana'da öğrencilere lösemi farkındalığı eğitimi

        Adana'da ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Adana'da öğrencilere lösemi farkındalığı eğitimi

        Adana'da ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

        28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Sarıçam ilçesindeki Karlık İlkokuluOrtaokulu'nda farkındalık semineri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelen personeller, lösemi konusunda farkındalık oluştururken çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

        Gerçekleştirilen seminerde lösemi hastalığı, lösemili çocuklara yönelik toplumsal farkındalık ve dayanışmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin aktif katılımıyla düzenlenen etkinliklerde ise halat çekme, ip atlama, tanışma oyunları, mendil kapmaca ve "Yaşama El Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve birbirine destek olmanın değerini deneyimledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Suç örgütü, "kurgu trafik kazaları" için kiralık şoför kullanmış
        Suç örgütü, "kurgu trafik kazaları" için kiralık şoför kullanmış
        Kiralık sürücülerle kurgu kaza: 25 milyon TL'lik sigorta vurgunu
        Kiralık sürücülerle kurgu kaza: 25 milyon TL'lik sigorta vurgunu
        Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun yapan şebeke, 'kiralık sü...
        Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun yapan şebeke, 'kiralık sü...
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi a...
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi a...
        Adana'da önüne atladığı aracı çalarak kaçan şüphelinin kaza yaptığı görüntü...
        Adana'da önüne atladığı aracı çalarak kaçan şüphelinin kaza yaptığı görüntü...
        Adana'da 20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi