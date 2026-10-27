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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri "Türkiye'de haftalık ekran süresi 25 saatin üzerine çıktı" Adana'da okullarda güvenlik ve bağımlılık buluşması Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım: "Okullarda bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmalıyız"

        "Türkiye'de haftalık ekran süresi 25 saatin üzerine çıktı" Adana'da okullarda güvenlik ve bağımlılık buluşması Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım: "Okullarda bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmalıyız"

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım, Türkiye'de haftalık ekran süresinin 25 saatin üzerine çıktığını belirterek, "Öğrencilerden önce ailelerden, ebeveynlerden başlamak gerekir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        "Türkiye'de haftalık ekran süresi 25 saatin üzerine çıktı" Adana'da okullarda güvenlik ve bağımlılık buluşması Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım: "Okullarda bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmalıyız"

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım, Türkiye'de haftalık ekran süresinin 25 saatin üzerine çıktığını belirterek, "Öğrencilerden önce ailelerden, ebeveynlerden başlamak gerekir" dedi.

        Seyhan Kaymakamlığı koordinesinde, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Toplantı Salonu'nda "Okul Güvenliği, Bağımlılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, okullardaki Yeşilay kulüplerinin aktifleştirilmesi, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi" konuları görüşüldü.

        Toplantı sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım, Seyhan ilçesindeki okullarda bağımlılıkla mücadele bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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        "Okullarda bağımsızlık iklimi oluşturmak istiyoruz"

        Seyhan ilçesindeki yaklaşık 400 okulun müdürleri ve Yeşilay kulübü danışman öğretmenleriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Yeşilay olarak Adana'da zararlı alışkanlıklardan uzak durulması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Okullarımızdaki Yeşilay kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinin de kampanyalar düzenleyerek farkındalık çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Bu kapsamda kendilerine farklı proje ve faaliyet örnekleri sunduk. Okullarımız, bağımlılığın önlenebileceği en önemli alanların başında geliyor. Amacımız, bağımlılık konusunu okullarımızda gündeme taşıyarak bağımsızlık iklimi oluşturmak" diye konuştu.

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        "Ekran süresini azaltmaya ailelerden başlamalıyız"

        Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, bu konuda öncelikle ebeveynlerin örnek olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "Dünya genelinde haftalık ekran süresi 19 saat civarındayken Türkiye'de bu süre 25 saatin üzerine çıkmış durumda. Ekran sürelerini azaltmak gerekiyor. Ancak bunu yalnızca öğrencilerden beklememeli, ailelerden ve ebeveynlerden başlamalıyız. Ben de bir ebeveynim. Aileler olarak ekran süresini azaltmalı ve çocuklarımızın sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına katkı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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        Bağımlılıkla mücadelede güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalık çalışmalarının da önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, Yeşilay'ın çalışmalarını zararlı maddelere yönelik talebin azaltılması üzerine yürüttüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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